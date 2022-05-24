Гендиректор ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

24 мая. 18:16

Тедрос Адханом Гебрейесус переизбран на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на второй пятилетний срок. Такое решение было принято сегодня 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения.

Голосование по соответствующей резолюции прошло в рамках закрытого заседания ассамблеи в Женеве.

"Резолюция гласит следующее: 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по назначению исполнительного совета назначает доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральным директором ВОЗ", - цитирует участника специальной сессии РИА Новости.

Напомним, Тедрос Адханом Гебрейесус был избран странами-членами ВОЗ на пост гендиректора организации в мае 2017 года.