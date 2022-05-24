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Гендиректор ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

Тедрос Адханом Гебрейесус переизбран на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на второй пятилетний срок. Такое решение было принято сегодня 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения.

Голосование по соответствующей резолюции прошло в рамках закрытого заседания ассамблеи в Женеве.

"Резолюция гласит следующее: 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по назначению исполнительного совета назначает доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральным директором ВОЗ", - цитирует участника специальной сессии РИА Новости.

Напомним, Тедрос Адханом Гебрейесус был избран странами-членами ВОЗ на пост гендиректора организации в мае 2017 года.

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