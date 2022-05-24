В российском футболе изменили лимит на легионеров

24 мая. 17:58

Со следующего сезона в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) будет действовать новый лимит на легионеров. Об этом сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Министр спорта сегодня подписал приказ. Лимит одобрен. Новый сезон начнется с ним", - цитирует его Sports.ru.

Согласно новым правилам, с сезона 2022/23 командам разрешается заявить на сезон до 13 легионеров (ранее было не более 8), однако на поле одновременно смогут находиться не более 8. В заявке также должно быть не менее 12 футболистов с российским паспортом.