В Германии уверены в скором согласовании шестого пакета антироссийских санкций

24 мая. 17:44

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверена в скором достижении в Европейском союзе решения по шестому пакету санкций против России. Об этом она заявила на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

"Вместе и при полной сплоченности всех 27 стран-членов мы приняли до сих пор пять жестких санкционных пакетов. И я уверена, что мы в скором времени придем к договоренности и касательно шестого пакета", - цитирует ее ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ отмечала, что убежденность в необходимости отказа от поставок российских нефти и газа разделяют все государства ЕС. "Мы хотим стать полностью независимыми от российских источников энергии в вопросе поставок как нефти, так и газа. Это цель, которая, впрочем, объединяет всех членов ЕС", - сказала она.

При этом Бербок обратила внимание на то, что для согласования данного решения потребуется больше времени, поскольку страны-члены Евросоюза по-разному зависят от импорта энергоносителей из РФ.