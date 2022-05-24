Пашинян созвонился с Блинкеном

24 мая. 17:52

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

В ходе беседы обсуждалась ситуация на Южном Кавказе. В частности, стороны поговорили об открытии региональных коммуникаций и вопросах безопасности.

Блинкен подтвердил, что США готовы продолжать содействовать демократическим реформам в Армении, демаркации армяно-азербайджанской границы, открытию коммуникаций и установлению стабильности в регионе.

В свою очередь, Пашинян поделился своими впечатлениями от прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречи, в которой также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что встреча в целом прошла позитивно.

Помимо этого, собеседники коснулись армяно-турецкого диалога на уровне спецпредставителей, передает ТАСС.



Напомним, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля состоялась в Брюсселе 22 мая.