Гутерриш: мир стоит перед угрозой новой холодной войны

24 мая. 17:15

Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны "с ядерным оттенком" и взрывным ростом крайнего национализма, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, - каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира", - сказал он, выступая перед выпускниками университета Сетон-Холл (штат Нью-Джерси), передает ТАСС.