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Больше половины жителей США не поддерживают санкции против РФ

Больше половины жителей США не поддерживают санкции против РФ

Более половины американцев против введения антироссийских санкций, если они повлекут за собой ущерб для экономики США, говорят результаты опроса, проведенного совместно агентством AP и исследовательским центром NORC.

Опрос проводился в период с 12 по 16 мая среди 1172 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет не более 0,4%.

Согласно их результатам, подобная статистика показывает важный сдвиг в общественном мнении США в сторону приоритета здорового состояния национальной экономики над санкциями.

Исследование свидетельствует, что сегодня менее половины (45%) жителей США выступают за введение как можно более эффективных санкций против России, не оглядываясь на возможные экономические последствия. При этом 51% участников опроса считают, что такие меры не должны приниматься в ущерб экономическому благосостоянию США.

Стоит добавить, что проводившийся в марте опрос показал обратную статистику. Так, явное большинство респондентов (55%) заявляли о введении жестких санкций в отношении России, несмотря на возможный ущерб для самих США.

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