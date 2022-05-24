Больше половины жителей США не поддерживают санкции против РФ

24 мая. 16:52

Более половины американцев против введения антироссийских санкций, если они повлекут за собой ущерб для экономики США, говорят результаты опроса, проведенного совместно агентством AP и исследовательским центром NORC.

Опрос проводился в период с 12 по 16 мая среди 1172 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет не более 0,4%.

Согласно их результатам, подобная статистика показывает важный сдвиг в общественном мнении США в сторону приоритета здорового состояния национальной экономики над санкциями.

Исследование свидетельствует, что сегодня менее половины (45%) жителей США выступают за введение как можно более эффективных санкций против России, не оглядываясь на возможные экономические последствия. При этом 51% участников опроса считают, что такие меры не должны приниматься в ущерб экономическому благосостоянию США.

Стоит добавить, что проводившийся в марте опрос показал обратную статистику. Так, явное большинство респондентов (55%) заявляли о введении жестких санкций в отношении России, несмотря на возможный ущерб для самих США.