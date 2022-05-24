Москва ввела ответные персональные санкции против более чем 150 членов британской Палаты лордов

24 мая. 16:49

Россия вводит персональные санкции против 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании в ответ на внесение в санкционный список почти всего состава Совета Федерации. Такое сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что всем этим лицам закрыт въезд в нашу России.

В список, уточнили в МИД, вошли те, кто сделал непосредственный вклад в выработку антироссийских санкций Лондона, ставящих целью политическую изоляцию России и разрушение ее экономики, воспользовались авторитетом для нагнетания "антироссийской истерии", "потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов".

Полный перечень членов Палаты лордов, внесенных в российский черный список, можно найти здесь.