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Москва ввела ответные персональные санкции против более чем 150 членов британской Палаты лордов

Москва ввела ответные персональные санкции против более чем 150 членов британской Палаты лордов

Россия вводит персональные санкции против 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании в ответ на внесение в санкционный список почти всего состава Совета Федерации. Такое сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что всем этим лицам закрыт въезд в нашу России.

В список, уточнили в МИД, вошли те, кто сделал непосредственный вклад в выработку антироссийских санкций Лондона, ставящих целью политическую изоляцию России и разрушение ее экономики, воспользовались авторитетом для нагнетания "антироссийской истерии", "потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов".

Полный перечень членов Палаты лордов, внесенных в российский черный список, можно найти здесь.

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