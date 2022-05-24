Заблудившаяся жительница Ставрополья случайно угнала машину собутыльника

24 мая. 16:28

Подозреваемую в угоне автомобиля установили в Кировском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть поступило заявление от жителя Ставрополя об угоне автомобиля.

Оказалось, что потерпевший употреблял в своей машине спиртные напитки со своей знакомой в поселке Коммаяк. Когда алкоголь кончился, мужчина на такси поехал в магазин в город Новопавловск за добавкой, приятельница осталась ждать его в автомобиле. Однако когда потерпевший вернулся, то не нашел ни машины, ни знакомой и обратился в полицию.

Вскоре автомобиль нашелся в поле недалеко от Новопавловска. Полицейские также установили местонахождение подозреваемой и доставили ее в отдел.

"43-летняя женщина пояснила, что хотела поехать навстречу знакомому, но по ошибке свернула в другую сторону. По дороге она не справилась с управлением и бросила там машину", - отметили в управлении.

После необходимых процессуальных действий автомобиль был возвращен владельцу. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ.

На гражданку оформлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).