Водителей в Подмосковье предупредили о мокром снеге

24 мая. 16:23

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждает автомобилистов об осадках в виде мокрого снега и призывает быть аккуратными.

"В Подмосковье возвращаются холода и осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура может опуститься до нуля - синоптики не утешают. А в ночь со вторника на среду, возможно, будет минус 1 градус, днем потеплеет до плюс 15 градусов", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что повышение температуры - "не повод снимать пальто и куртки" из-за ветра.

"Предупреждаем всех участников дорожного движения: автолюбители, не превышайте скоростной режим, сохраняйте дистанцию и будьте аккуратнее на съездах и поворотах", - подчеркнули в региональном минтрансе.