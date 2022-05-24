Столтенберг назвал Турцию важным союзником НАТО

24 мая. 16:13

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о необходимости разработать шаги для устранения обеспокоенности Турции, наиболее сильно пострадавшей от терроризма среди стран альянса.

Столтенберг в своем выступлении подчеркнул, что Турция является важным союзником НАТО. "Турция сыграла важную роль в борьбе с террористической организацией ИГ и имеет важное стратегическое географическое положение для всего альянса. Ни один из союзников НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция", - приводит его слова Trend.

При этом он отметил, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс имеют историческую значимость. "Я также осознаю важное значение обсуждения темы обеспокоенности, которую озвучивает Турция. Мы не должны забывать об этом", - добавил генсек.