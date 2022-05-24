Саакашвили заявил, что ему необходима операция

24 мая. 16:09

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужна операция, такое заявление сделал сам оппозиционер.

"В клинике МРТ выявила у меня травму на позвоночнике, которую с большой вероятностью я получил, когда меня силой переводили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную больницу", - цитирует его письмо, озвученное депутатом парламента Грузии Экой Херхеулидзе, "Интерфакс".

Саакашвили пояснил, что врачи считают необходимым хирургическое вмешательство. Экс-президент добавил, что травма причиняет ему сильные боли, и несколько раз в день ему ставят болеутоляющие уколы.

Напомним, в середине мая Саакашвили перевели на обследование из тюрьмы в частную клинику.