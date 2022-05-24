ВЦИОМ выяснил, как спят и питаются россияне

24 мая. 16:02

Опрос ВЦИОМ показал, что около половины россиян не имеет проблем со сном и высыпается, придерживается высокой физической активности и следит за питанием.

"Россияне чаще декларируют, что стараются осознанно подходить к потреблению продуктов питания (87%). Правильного питания удается придерживаться 40%. Время от времени следить за своим рационом получается у 28%", - говорится в материалах опроса.

Тех, кто не хочет обзаводиться полезными пищевыми привычками оказалось только 12%.

"Высыпаться и восстанавливать силы получается у каждого второго (56%). С переменным успехом это удается четверти опрошенных (25%), каждому пятому - скорее не удается (19%)", - отметили аналитики.

Также выяснилось, что россияне в повседневной жизни придерживаются высокой или умеренной физической активности. "41% оценивают ежедневную активность как высокую и скорее высокую, как умеренную - 45%. Сообщают, что их ежедневная активность низкая или скорее низкая, 13%", - поделились в пресс-службе.

Опрос проведен для IV Международного конгресса "Health Age. Активное долголетие", участниками опроса стали 1,6 тыс россиян в возрасте от 18 лет.