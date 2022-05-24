Рецидивист держал дома пистолет с патронами и поддельную "корочку" в Ингушетии

24 мая. 15:59

Оружие и боеприпасы хранил дома житель села Долаково, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ингушетии.

В сообщении говорится, что 17 мая правоохранители нашли и изъяли в домовладении ранее судимого (по ст.126 УК РФ "Похищение человека") жителя села Долаково пенсионное удостоверение правоохранителя на его имя с признаками подделки, пистолет Jericho 941 PSL без заводского номера, три магазина к нему и 33 патрона калибра 9 мм.

На мужчину октрыто уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия и боеприпасов"), он задержан и помещен в ИВС, в его действиях усматриваются также признаки состава преступления по ст.327 УК РФ ("Подделка документов").