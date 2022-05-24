Низкий рост вакцинации от COVID-19 сохраняется в Грузии

24 мая. 15:53

В течение последней недели жители Грузии 2 533 прививки от COVID-19, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Всего в стране сделано 2 891 402 прививки. Двумя дозами вакцинированы 1 266 826 человек - 44.1% населения старше 18 лет. Третью бустер-дозу сделали 252 360 человек.

Отмечается, что четвертую дозу, которая Она рекомендована Советом иммунизации Грузии для лиц старше 50 лет и с хроническими заболеваниями, сделали более четырех тыс человек.

Стоит добавить, что среди подростков в возрасте 12-15 лет полный курс вакцинации прошли 3 410 человек (1.92%). Среди граждан в возрасте 16-17 лет полностью привились 11 263 человека (13.88%).