Май в Москве войдет в топ-10 самых холодных за более чем 140 лет

24 мая. 15:47

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущий май в Москве войдет в десятку самых холодных, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Нынешний май войдет в десятку самых холодных с 1879 года. Повторяемость таких холодных маев - от 7 до 9%, это нечасто встречающееся событие", - рассказал синоптик.

Вильфанд напомнил, что не так давно май в столичном регионе был еще более холодным - в 2017 году.

В этом году температура воздуха в мае в среднем на два градуса ниже нормы. "Примерно такой же май, с аномалией в 1,5 градуса ниже нормы, был в позапрошлом году", - напомнил он.

Со словам Вильфанда, потепления в столице стоит ждать уже к выходным.