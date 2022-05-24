Визовый центр Испании снял ограничения на подачу документов

24 мая. 15:38

Визовый центр Испании в России во вторник отменил все ограничения на подачу документов.

Как сообщает BLS International, теперь для подачи заявления на визу россиянам не нужно иметь основания, достаточно записаться на сайте и подготовить выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца.

Напомним, россияне могут посещать Испанию с целью туризма с 21 мая, для въезда в страну необходимо не ранее чем за 72 часа сдать ПЦР-тест или за 24 часа - антиген-тест. Справки нужны всем, в том числе детям с 12 лет.

Добраться в Испанию сейчас модно с пересадкой в Стамбуле или Белграде.