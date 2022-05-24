Путин и Мирзиеев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений

24 мая. 15:22

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Главы государств рассмотрели ключевые темы двусторонней повестки, меры по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных объединений, приняв во внимание текущее председательство Ташкента в Шанхайской организации сотрудничества.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы", - отметили в Кремле.

Путин и Мирзиеев также условились о регулярных контактах на различных уровнях.

Беседа состоялась по инициативе Ташкента.