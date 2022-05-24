В Узбекистане хотят нарастить добычу нефти и газа

24 мая. 15:20

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел во вторник совещание, посвященное обсуждению вопросов расширения добычи нефти и газа.

Согласно Стратегии развития республики, проводится трансформация ведущих отраслей промышленности, в том числе нефтегазового сектора.

Мирзиеев указал на необходимость ускорения этого процесса. Он поручил привлечь к трансформации нефтегазового сектора международных консультантов, определить стратегические подходы, обеспечить прозрачность механизмов учета.

Также президент республики дал конкретные поручения руководителям отрасли по обеспечению бесперебойного снабжения населения и предприятий топливно-энергетическими ресурсами.

Определены меры по финансовому оздоровлению предприятий, снижению издержек за счет повышения эффективности процессов. Подготовлены меры по устранению потерь с полным внедрением автоматизированной системы контроля и учета расхода природного газа. Отмечена важность экономии ресурсов и стимулирования использования альтернативных источников энергии.