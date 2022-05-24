Ставки наличными в азартных играх запретят в Армении

24 мая. 15:15

Армянские депутаты предлагают ограничить возможности внесения ставок для азартных игр, соответствующий проект предложен на рассмотрение парламента.

Один из его авторов Геворк Папоян пояснил, что если закон будет принят, то сразу же нельзя будет делать ставки наличными, а через шесть месяцев - и через платежные терминалы.

"Статистика показывает, что большая часть ставок делается именно через эти устройства", - цитирует парламентария Sputnik Армения.

Таким образом, принять участие в азартной игре станет возможно только с помощью банковского счета: сумма должна быть перечислена на банковский счет организатора игры, выигрыш (если он будет) - на счет игрока, с которого ранее были выведены средства.

Авторы проекта считают, что эти меры помогут обеспечить максимальную прозрачность, защитить интересы социально необеспеченных слоев благодаря дополнительным препятствиям для игроманов.

Кроме того, безналичные ставки позволят также выяснить реальный оборот в сфере азартных игр и увеличить налоговые поступления.