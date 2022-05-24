Грузия, Азербайджан и Турция создадут Парламентскую ассамблею

24 мая. 15:13

Грузия, Азербайджан и Турция активно работают над созданием Парламентской ассамблеи под руководством глав законодательных органов трех государств, заявил руководитель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

"Мы приняли важное решение работать над созданием Парламентской ассамблеи Грузия-Азербайджан-Турция, что выведет наши парламентские связи на качественно новый уровень", - цитирует Самхарадзе "Спутник-Грузия".

По его словам, это решение будет результатом работы формата комитетов по внешним связям законодательных органов трех стран, при этом действующий формат продолжит работу параллельно.

Он отметил, что следующее ежегодное заседание комитетов по внешним связям трех стран примет Грузия весной 2023 года.

"Мы еще раз отметили, что стратегические связи Грузии-Турции-Азербайджана никогда не были такими крепкими. Мы работаем над дальнейшим углублением этих связей, поскольку мир и безопасность в регионе Южного Кавказа зависят от тесного сотрудничества и совместных шагов наших стран", - подчеркнул Самхарадзе.

Стоит добавить, что парламентская делегация Грузии во главе с Самхарадзе уже приняла участие в ежегодном заседании комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Азербайджана и Турции в Баку. В рамках официального визита члены делегации встретились со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гапаровой.