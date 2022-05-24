Европа не может избавиться от российской нефти

Заблокировать полностью импорт российской нефти в Европу, похоже, в ближайшее время не удастся . Еврокомиссия признала, что немедленное эмбарго на нефть не даст ожидаемых результатов. На срыв плана изоляции России указывают и другие факты – судьба иранской ядерной сделки, предложение запрещенного в РФ движения "Талибан" к Москве и новое соглашение ОПЕК+.

Запрет на импорт российской нефти считался в Европе одним из самых жестких мер "наказания" Кремля за спецоперацию на Украине. Наиболее активными сторонниками такой меры выступали Прибалтика, Польша и Франция. В начале мая Еврокомиссия начала согласовывать шестой пакет санкций, предполагающий запрет ввоза нефти в ЕС из РФ. По задумке Брюсселя, данный шаг лишит Россию 60% всего ее экспорта нефти. Отметим, что за первые два месяца спецоперации ЕС потратил 20 млрд евро на покупку российской нефти.

Пока что с вводом нефтяного эмбарго у ЕС ничего не получается. Венгрия высказал решительный протест. По мнению венгерского правительства, эмбарго угрожает энергетической безопасности страны. По этой причине 18 мая ЕС заблокировал остановил дискуссию о нефтяных санкциях. Брюссель хочет найти общий язык с Будапештом. Сегодня, 24 мая, председатель Евросовета Шарль Мишель встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном. На переговорах Орбан заявил, что, прежде чем вводить санкции, нужно решить проблемы Венгрии со снабжением энергоресурсами.

Днем ранее пришло отрезвляющее сообщение от самих брюссельских чиновников. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью американскому каналу MSNBC предупредила, что в случае нефтяного эмбарго Россия сможет направить не проданные Европе объемы на мировой рынок. Так как цены на нефть растут, Россия получит большую прибыль. "Это наполнит его (Путина – прим. ред.) военную казну", — сказала она. Поэтому, по мнению фон дер Ляйен, сейчас не время вводить эмбарго. ЕС нужно думать стратегически и соблюсти баланс, чтобы не навредить своей экономике. В то же время в долгосрочной перспективе Европа откажется от импорта российских энергоносителей, отметила еврочиновник.

Расчет на другие нефтяные страны пока тоже не оправдывается. Несмотря на давление США и просьбы ЕС, Саудовская Аравия и ОАЭ не увеличивают добычу нефти, чтобы сбить цены и заменить Россию, Более того, монархии Персидского залива предлагают России заключить новое соглашение ОПЕК+ по контролю за производством нефти. С такой инициативой 23 мая выступил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. "Мир должен оценить важность" такого альянса производителей нефти, сказал саудовский принц. "Комментарии принца Абдель Азиза — важный признак поддержки России со стороны традиционного союзника США, в то время как Запад пытается изолировать страну, добыча нефти падает, и поднимаются вопросы о месте России в ОПЕК+", - пишет The Financial Times.

Наряду с Ближним Востоком позицию Запада по эмбарго не разделяют и в Азии. Китай и Индия начали наращивать темпы закупки российской нефти. Конечно, "азиатские гиганты" пользуются огромной скидкой, на экспорт все равно растет, как и выручка российских нефтекомпаний. Индия за первые два месяца спецоперации купила больше нефти, сколько за весь прошлый год. Индийские власти рекомендовали своим компаниям присмотреться к приобретению активов покидающих Россию Exxon и BP. На днях в Азии российской энергетикой заинтересовались в еще одной стране. Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал сказал, что его страна намерена купить у России и нефть, и газ.

Определенные надежды в Европе возлагают на Иран, но и он в ближайшие годы не в состоянии заместить Россию. Экспорт упирается в эмбарго на иранскую нефть. Пока не будет подписана новая ядерная сделка или же реанимирована старая, ЕС не может покупать углеводороды в ИРИ. США на дипломатическом уровне прилагают большие усилия, чтобы заставить Тегеран выполнить их условия. В середине мая Вашингтон призвал иранцев определиться с тем, заинтересованы ли они в быстром восстановлении СВПД. 11 марта восьмой раунд переговоров по СВПД был приостановлен. Пока ничто не предвещает, что следующий раунд будет успешным.

Таким образом, можно заключить, что в ближайшей перспективе ЕС едва ли реально избавиться от российской нефти. Даже если ЕС будет вводить эмбарго в обход Венгрии, то найти альтернативу России будет сложно, если не невозможно. У России с альтернативными покупателями шансы достаточно высокие, и это признает сам Брюссель.