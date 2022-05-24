Товарищеский турнир по художественной гимнастике пройдет в Шеки ко Дню независимости Азербайджана

24 мая. 15:03

В Шекинском олимпийском спортивном комплексе с 27 по 29 мая впервые пройдут товарищеские соревнования по художественной гимнастике ко Дню независимости Азербайджана, об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях грации выступят в индивидуальной программе (в возрастных категориях "пре-юниорки" (2010-2011 г.р.), "юниорки" (2007-2009 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше)), а также в составе команд в групповых упражнениях ("пре-юниорки" и "взрослые").

На турнире выявят победителей в многоборье и по отдельным предметам, причем как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

Вход на соревнования свободный.