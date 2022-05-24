Пассажир грузовика погиб под его колесами в Акмолинской области

24 мая. 14:46

В Акмолинской области пассажир грузовика выпал из салона во время движения и попал под колеса этой же машины, о трагедии пишут СМИ. Как сообщает Sputnik Казахстан, ЧП случилось в Сандыктауском районе Акмолинской области.

"48-летний работник сельхозпредприятия, находясь на пассажирском сидении автомобиля марки "Камаз", который двигался вблизи села Мадениет, выпал из кабины и попал под задние колеса этого же грузовика. От полученных травм мужчина скончался на месте", - рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Почему пассажир оказался вне машины, пока не установлено. Известно лишь, что за рулем "Камаза" в момент трагедии был 25-летний местный житель.

Идет досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза.