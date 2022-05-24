Дагестанка ответит в суде за хищение пенсионных выплат

24 мая. 14:38

Жительницу Ботлихского района обвинили в хищении пенсионных выплат, начисленных почти за 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

По версии следствия, в 2001 году она представила в отделение Пенсионного Фонда России по Ботлихскому району сведения о наличии пенсионного и трудового стажа, изменив в паспорте даты рождения. Также она представила подложную справку о трудовой деятельности.

"В результате, с марта 2001 по август 2021 года, она незаконно получила пенсионные выплаты на сумму свыше 1,3 млн рублей. Кроме того, в 2006 году женщина сменила фамилию и получила новый паспорт, который в последующем представила вместе с подложной справкой о трудовой деятельности в колхозе и незаконно получила пенсионные выплаты на сумму более 460 тыс рублей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было направлено в Ботлихский районный суд для рассмотрения по существу.