Попова: поводов для паники в связи с оспой обезьян в России нет

24 мая. 14:31

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России вирус оспы обезьян пока не выявлен, а случаи заболевания в Европе связаны с не слишком опасным западноафриканским вариантом заболевания.

"Все случаи оспы обезьян, которые сегодня уже описаны, именно этой ситуации, которая развивается с начала мая на различных континентах (на вчерашний день было 109 случаев уже зарегистрировано), вызваны так называемым западноафриканским вариантом оспы обезьян. К характеристикам именно этого варианта оспы обезьян относится то, что он менее патогенен", - заявил она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Оснований для паники из-за данного вируса в России нет. "На сегодняшний день в РФ случаев завоза оспы обезьян нет. Сегодня оснований для паники нет, оснований нет для какой-то супернастороженности. Все, что необходимо делать, сегодня в государстве делается", - заверила Попова.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что главный фактор риска - если человек выезжал в страны, где уже есть вирус. Она добавила, что инкубационный период заболевания достигает 21-го дня.