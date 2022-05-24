Суд над Саакашвили вновь перенесли

24 мая. 14:16

Судья Бадри Кочламазашвили отложил заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 млн лари государственных средств на личные нужды.

В зале Тбилисского городского суда отсутствовал главный подсудимый. Саакашвили 12 мая был этапирован из тюрьмы в тбилисский медицинский центр "Вивамеди" для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.

В суде было представлено его письмо, согласно которому подсудимый отказывался продолжать заседание без личного присутствия. Это письмо и стало причиной переноса заседания.

Судья призвал адвокатов более четко представить позицию экс-лидера Грузии, который не смог присутствовать на заседании по состоянию здоровья. По его словам, "эти аргументы недостаточны, чтобы понять его позицию".

Стоит добавить, что очередное заседание перенесено на 15 июня.