Госдума денонсировала соглашение о гарантиях пенсионных прав жителей стран СНГ

24 мая. 14:14

Государственная Дума сегодня денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

Теперь Россия может выйти из соглашения с 1 января следующего года. В пояснительной записке говорится, что эта мера, в частности, обеспечит экономию бюджетных средств Пенсионного фонда РФ

В сопроводительных документах также поясняется, что соглашение уже устарело, идет работа по заключению новых двухсторонних договоров и соглашений по пенсионному обеспечению с партнерами по Содружеству, передает "Интерфакс".

В числе причин денонсации указано и несоответствие соглашения пенсионным системам стран СНГ, в результате граждане не могут реализовывать пенсионные права. Вызывает недовольство Москвы и территориальный принцип выплаты пенсии, согласно которому на России оказываются непропорциональные обязательства по выплатам пенсии эмигрантам.

"В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию Соглашения, при том что под данное Соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны", - указано в пояснительной записке.

На смену соглашению будут приходить двусторонние договоры, вводящие т. н. "экспорт пенсий": каждая из стран, где трудился пенсионер, платит пенсию за стаж, полученный на ее территории.