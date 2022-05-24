Туроператоры просят пустить дополнительные поезда в Крым

24 мая. 14:10

Альянс туристических агентств (АТА) обратился к РЖД с просьбой запустить дополнительные поезда в Крым, пишет "Турдом".

Сообщается, что семьи с детьми сейчас не имеют шансов приобрести отдельное купе - на ближайшие 40-50 дней в продаже свободны только боковые и верхние полки.

В настоящее время перевозками в Крым занимается компания "Гранд Сервис Экспресс", она не может обеспечить достаточное количество мест в поездах.

В письме альянса отмечается, что отели Крыма страдают из-за нехватки поездок, заполняемость мест отдыха падает, так туристы, особенно из дальних регионов, не могут добраться до курортов на фоне закрытия аэропорта Симферополя и дефицита железнодорожных билетов.

В обращении к РЖД говорится, что сейчас поезда могут обеспечить только 39% совокупного ж/д и авиатрафика прошлого года.