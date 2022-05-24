Экс-главу села заподозрили в превышении полномочий в Ингушетии

24 мая. 13:37

В Ингушетии возбуждено уголовное дело против бывшей главы администрации сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района, которую обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, в 2018-2019 годах женщина, не имея на то законных оснований, выдала нескольким жителям Ингушетии выписки из похозяйственной книги, в которых шла речь о принадлежности им на праве постоянного пользования участков общей площадью около 5 тыс кв м.

На основании этих выписок люди оформили право собственности на соответствующие участки.

Идут следственные действия, расследование продолжается.