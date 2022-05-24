Путин: экономика России в новых условиях будет открытой

24 мая. 13:25

Российская экономика в новых условиях останется открытой, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса во вторник.

"И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой", - заверил президент.

Он добавил, что Россия расширит взаимодействие с партнерами. "Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве", - отметил Путин.

Также российские лидер указал на то, что важность диверсификации транспортных потоков показало желание ряда стран закрыться от России.