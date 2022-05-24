Российским экспортерам разрешили сохранять 50% валютной выручки

В России снижается требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров, соответствующий указ издал президент РФ Владимир Путин.

Он вносит изменения в указ главы государства от 28 февраля 2022 года "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

Согласно им, доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами снижается с 80 до 50%.

Указ вступает в силу со дня публикации, то есть сегодня.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Михаил Хромов, порог в 50% продажи валютной выручки близок к де-факто полной отмене ограничений на операции экспортеров с валютой. "Дело в том, что значительную часть валютной выручки – прежде она составляла 50-60% – компании и так продают для обеспечения внутренних расходов, куда входят и зарплаты, и налоги, и многое другое. Не могу сказать, какова сейчас граница естественной продажи выручки, но факт в том, что на определенном пороге ограничения становятся формальностью", - сказал он.

"Исходя из общих теоретических соображений, снижение обязательств по продаже валютной выручки должно действовать в сторону ослабления рубля. Точнее, перестает действовать административный фактор укрепления рубля, поскольку экспортер продает валюту тогда, когда ему удобно, а значит, курс становится более свободным и более рыночным. Однако нивелировать этот эффект могут те самые естественные потребности экспортеров в рублях. Если компаниям для своих нужд приходится продавать значительную долю валютной выручки, то новый указ президента либо никак не повлияет на курс, либо немного повлияет в сторону ослабления рубля", - обратил внимание Михаил Хромов.

Из-за санкций против России у экспортеров все меньше причин держать деньги в валюте. "Валюта нужна, чтобы закупать импортное оборудование и погашать внешние долги. Сейчас на экспортеров даже в большей степени, чем на потребителей, действуют ограничения импорта со стороны так называемых недружественных стран. Из-за этого потребности в валюте для экспортеров гораздо ниже, чем в прежние времена. Поэтому вполне вероятно, что компании и так будут избавляться от большей части валютной выручки без специального требования со стороны регуляторов", - заключил заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.