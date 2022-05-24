Город Шамахы стал туристической столицей тюркского мира

24 мая. 13:08

Туристической столицей тюркского мира 2022 года избран азербайджанский город Шамахы. Соответствующее решение принято на седьмом заседании министров туризма и 17-м заседании рабочей группы по туризму Организации тюркских государств в Шамахы.

В заседании министров туризма стран, входящих в Организацию тюркских государств, приняли участие генеральный секретарь организации Багдад Амреев, заместитель премьер-министра - министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан, замминистра культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулиев, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи. Также к мероприятию в режиме онлайн присоединился замминистра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов.

Ранее сообщалось, что азербайджанский город Шуша станет культурной столицей тюркского мира в 2023 году.