РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Город Шамахы стал туристической столицей тюркского мира

Город Шамахы стал туристической столицей тюркского мира

Туристической столицей тюркского мира 2022 года избран азербайджанский город Шамахы. Соответствующее решение принято на седьмом заседании министров туризма и 17-м заседании рабочей группы по туризму Организации тюркских государств в Шамахы.

В заседании министров туризма стран, входящих в Организацию тюркских государств, приняли участие генеральный секретарь организации Багдад Амреев, заместитель премьер-министра - министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан, замминистра культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулиев, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи. Также к мероприятию в режиме онлайн присоединился замминистра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов.

Ранее сообщалось, что азербайджанский город Шуша станет культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

890 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version