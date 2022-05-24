В Казахстане возмутились инцидентом с туристами в Узбекистане

24 мая. 12:59

МИД Казахстана призвал власти Узбекистана разъяснить ситуацию с применением электрошокеров к казахстанским туристам, сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Ранее сотрудники ОВД в Самарканде применили шокеры против казахстанских туристов во время проверки документов, заставляя их проехать в отделение для установления личностей. В МВД Узбекистана заявили, что проводится служебная проверка по факту этих действий.

"МИД Казахстана обратился с письмом, чтобы разобраться в ситуации, мы защищаем права наших граждан", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что общество в Узбекистане с осуждением отреагировало на инцидент. "Тем не менее, мы держим ситуацию на контроле. Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены", - добавил дипломат.