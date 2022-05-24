О чем не договорились Армения и Азербайджан

23 мая в Брюсселе прошла очередная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при председательстве главы Евросовета Шарля Мишеля. Результат переговоров предсказуем: работа пограничных комиссий вот-вот должна начаться, разблокировка коммуникаций неотвратима и объективно выгодна всем, мирный договор, возможно, будет подписан, но не в обозримом будущем. Итоги прошедшей встречи практически полностью повторили результаты аналогичного саммита в начале апреля.

Участие главы Азербайджана в таком переговорном формате обусловлено необходимостью поддерживать соблюдение и выполнение ранее достигнутых договоренностей, однако Баку признает, что роль ключевого арбитра в решении оставшихся противоречий закреплена за российской дипломатией. Армения продолжает демонстрировать готовность реализовывать взятые на себя обязательства, но делает это подчеркнуто без энтузиазма. Ереван готов продвигать миротворческие инициативы, но частично. Снова осталось загадкой, будет ли предшествовать процессу разблокировки коммуникаций окончательная делимитация армяно-азербайджанской границы, или же она будет определена частично.

Стороны договорились о принципах управления границами и обеспечения безопасности, а также определили земельную и таможенную политику. Все это было несложно, поскольку в основу достигнутых договоренностей были положены международные правила перевозок. Очевидно, что для поддержания переговорного процесса встречи между представителями сторон должны проходить регулярно. Тем не менее хотя еще на прошлой встрече было решено до конца апреля создать комиссию по делимитации границы, сделать этого так и не удалось. Стартовать переговорщики собирались сначала в апреле, потом в мае, но безуспешно. Постоянные переносы сроков армянская сторона объясняла "техническими проблемами".

Лишь вчера вечером Баку и Ереван все-таки объявили о создании комиссий по делимитации границы. Таким образом Брюссель остался доволен своим участием в переговорах и сопричастностью к миротворческим процессам. При этом глава Евросовета отметил, что ЕС будет продвигать работу консультативной группы для содействия экономическому развитию обеих республик, однако едва ли речь идет о поисках оптимальной экономической модели развития, способной увязать между собой потенциал Армении и Азербайджана. Все-таки в период острого геополитического противостояния Евросоюз интересуют прежде всего ресурсы Южного Кавказа, а не благосостояние людей.

Можно спорить о том, придает ли демонстративная активность европейской дипломатии импульс для ускорения миротворческих процессов. Но ясно, что Брюссель игнорирует участие Москвы в переговорном процессе, отчасти дублируя усилия российской дипломатии. Возникает вопрос, каким образом Евросоюз будет содействовать работе пограничных комиссий, если процесс делимитации и демаркации невозможен без участия российских военных, поскольку обеспечение безопасности Армении осуществляется ВС России. Действия российских военных подкрепляются их готовностью брать на себя ответственность за соблюдение режима тишины, а действия дипломатических структур ЕС осуществляются в устой форме и носят преимущественно кабинетный характер. Поэтому есть все основания полагать, что содействие европейских дипломатов - не более чем политика, которая вносит дополнительную неразбериху, поскольку дает как минимум одной из сторон (армянской) пространство для политического маневра.

Подобная перспектива размывает текущую политическую повестку, поскольку для армянской стороны приоритетным становится не обсуждение плана по достижению всеобъемлющего мира, а риторика Пашиняна. Вопрос в том, как и что ему говорить в Брюсселе и Москве, чтобы эти высказывания не противоречили друг другу.