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Под Самаркандом начала работу крупная солнечная электростанция

Под Самаркандом начала работу крупная солнечная электростанция

Солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 мегаватт начала работать сегодня в Нурабадском районе Самаркандской области.

Ожидается, что электростанция будет вырабатывать 260 млн Кв-ч электроэнергии в год, что даст возможность обеспечить электрическом свыше 80 тыс домов. Солнечная энергия позволит сэкономить 78 млн кубометров природного газа в год - этого количества хватит, чтобы в течение 10 дней обеспечивать все домохозяйства Узбекистана. Кроме того, запуск солнечной электростанции и экономия газа предотвратят выброс в атмосферу 100 тыс т вредных веществ.

Реализатором проекта стоимостью $100 млн выступила французская компания Total Eren.

Солнечная электростанция в Самарканскдой области стала второй в Узбекистане, в августе 2021 года такая станция начала работу в Карманинском районе Навоийской области.

К концу 2023 года эмиратская компания Masdar запустит еще одну крупную солнечную фотоэлектрическую станцию в Самаркандской области.

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