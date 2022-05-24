В Чечне заработал первый в СКФО климатический полигон

24 мая. 12:45

В Чечне сегодня открылся карбоновый полигон для исследования климатически активных газов общей площадью 1 785 га.

Полигон стал первым и единственным в России, который, помимо выращивания и исследования растений с высоким потенциалом к поглощению углерода, будет изучать влияние регенеративного животноводства на секвестрационный потенциал (секвестрация - поглощение углекислого газа) пастбищ, - передает ТАСС.

В торжественной церемонии открытия приняли участие специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Мы сегодня открываем первый полигон на Северном Кавказе. В перспективе полигон должен перерасти в центр компетенций по адаптации к изменениям климата. Такое положение будет включено в план по адаптации к изменениям климата до 2025 года, который разрабатывает правительство РФ", - сказал Эдельгериев.

За последние 30 лет ледники Северного Кавказа сократились на 15-16%, и именно здесь будут продолжены исследования и поиск механизмов адаптации для сохранения этих ледников, - добавил спецпредставитель президента России по вопросам климата.

Напомним, уникальная экосистема карбонового полигона позволяет заниматься разработкой и испытаниями технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров и потоков основных парниковых газов - двуокиси углерода, метана и закиси азота.