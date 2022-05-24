Сенатор от Крыма: написание слов Бог и Церковь с прописной буквы восстанавливает историческую справедливость

24 мая. 12:36

Инициатива о прописной букве в именах трех лиц Божества и высших существ, представляющих собой предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, и ряде других слов, употребленных в духовном смысле, - это восстановление исторической справедливости, такое мнение выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее Минпросвещения опубликовало проект постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии", в нем в том числе есть рекомендация писать с прописной буквы слова Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также слова Небо, Церковь, Провидение, Промысл, употребленные в духовном смысле.

По словам Ковитиди, этот проект "расставил все на свои места". "Это хорошее начало порядка, справедливости и нашей с вами душевной радости", - цитирует сенатора РИА Новости.

Ковитиди указала, что новые правила могут быть приняты после воссоединения Крыма с Россией, и это означает, что "восстановление исторической справедливости все четче становится почерком нашего времени".