Девочке в Казахстане наложили 24 шва после встречи со стаей собак

24 мая. 12:27

Бродячие собаки в Актобе чуть не загрызли школьницу, в результате ребенку было наложено 24 шва, сообщает телеканал "Астана ТВ".

"Они напали, как звери, как волки. Если бы просто укусили и убежали, но они будто хотели ее убить. На ребенке не было живого места, только лицо и шея остались нетронутыми. Если бы сосед не подбежал, то мою дочь просто бы загрызли насмерть", - поделилась мать девочки.

Школьница получила и психологическую травму - она не может спать по ночам, и впадает в истерику даже при упоминании собак.

"Укушенные раны головы, плеча, предплечья, спины, обеих бедер, голени. Есть рваные раны, на которые были наложены наводящие швы, чтобы не было обезображивания. И получает антирабический гамма-глобулин", - рассказал заведующий отделением травматологии и нейрохирургии Актюбинской областной детской больницы Куантай Махамбетов, где лечится пострадавшая девочка.

Мать школьницы написала заявление в полицию, она винит в произошедшем специалистов, которые занимаются отловом бродячих животных.