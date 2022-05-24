Патрушев призвал вернуться к российской системе образования

24 мая. 12:26

России следует отказаться от западной, так называемой Болонской системы образования с тем, чтобы вернуться к ее отечественной модели, - заявил сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой Болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели", - рассказал Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты", передает ТАСС.

Сейчас российских преподавателей и студентов "фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы", - добавил секретарь Совбеза России.

Минобрнауки РФ пока не обсуждает отказ от участия в Болонском процессе, однако в апреле в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил сосредоточиться на качестве, а не на форме образования.

Напомним, Россия присоединилась к Болонскому процессу, предусматривающему двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратура - 19 сентября 2003 года. При этом российская система образования, кроме уровней бакалавриата и магистратуры, включает также подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в пять-шесть лет.