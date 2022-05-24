"Анжи" может прекратить свое существование

24 мая. 12:18

Выступающий во втором футбольном дивизионе махачкалинский "Анжи" не получил лицензию РФС для участия в новом сезоне первенства, рассказал гендиректор клуба Абсалутдин Агарагимов.

По его словам, одной из причин отказа в лицензии является отсутствие позитивной динамики в погашении долгов клуба. При этом он отметил, что руководство не согласилось с этим решением и намерено подать апелляцию, которая будет рассмотрена 30 или 31 мая.

Агарагимов заявил, что если апелляция "Анжи" будет отклонена, то клуб прекратит свое существование. При этом в руководстве выразили надежду, что до этого не дойдет и постараются убедить представителей РФС, что клуб сможет погасить задолженность, пишет "Молодежь Дагестана".

Гендиректор добавил, что сейчас клуб не имеет никакой задолженности перед игроками, а есть лишь долги перед ФИФА и УЕФА.