Новые цены на хадж ударят по карманам верующих дагестанцев

24 мая. 12:08

Саудовская Аравия установила новую стоимость паломнических услуг для хаджа в 2022 году, после чего хадж-оператор Дагестана "Марва-Тур" объявил о своих ценах.

Базовая программа "Эконом комбинированный" обойдется для паломников в $4,7 тыс: из Махачкалы они полетят в Дубай, а оттуда на автобусе будут добираться до Медины, - передает "АиФ-Дагестан".

Есть и дополнительные услуги: так, за $700 путь из Дубая в Медину можно проделать по воздуху, а за дополнительных $400 продлить пребывание в Медине с трех до восьми дней.

Напомним, Дагестан в этом году традиционно получил самую большую квоту на хадж из всех субъектов РФ - в паломничество к святыням ислама смогут отправиться более 4,5 тыс жителей региона.