РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новые цены на хадж ударят по карманам верующих дагестанцев

Новые цены на хадж ударят по карманам верующих дагестанцев

Саудовская Аравия установила новую стоимость паломнических услуг для хаджа в 2022 году, после чего хадж-оператор Дагестана "Марва-Тур" объявил о своих ценах.

Базовая программа "Эконом комбинированный" обойдется для паломников в $4,7 тыс:  из Махачкалы они полетят в Дубай, а оттуда на автобусе будут добираться до Медины, - передает "АиФ-Дагестан".

Есть и дополнительные услуги: так, за $700 путь из Дубая в Медину можно проделать по воздуху, а за дополнительных $400 продлить пребывание в Медине с трех до восьми дней.

Напомним, Дагестан в этом году традиционно получил самую большую квоту на хадж из всех субъектов РФ - в паломничество к святыням ислама смогут отправиться более 4,5 тыс жителей региона.

1340 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version