МТС открыл продажу подержанных смартфонов

24 мая. 12:08

МТС начинает продажу бывших в употреблении и уцененных смартфонов, такие смартфоны уже доступны на сайте компании и в магазинах в Москве.

В МТС уточнили, что на все смартфоны в категории "Как новый" будет распространяться гарантия - 90 дней от продавца и остаточная гарантия от производителя. Стоимость смартфонов этой категории будет ниже до 50% по сравнению с новыми.

Продавать компания решила те смартфоны, которые покупатели вернули в течение двух недель, в поврежденной упаковке, без защитных пленок или в неполной комплектации. В категории «Ка новый» уже доступны смартфоны от Huawei, Samsung, Xiaomi, Honor и других брендов.

Напомним, "Мегафон" с апреля открыл продажу восстановленных смартфонов.