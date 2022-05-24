Грузия планирует открыть сухопутную границу с Азербайджаном

МИД Грузии активно изучает возможность открытия сухопутной границы с Азербайджаном, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что активное взаимодействие двух стран позволило аннулировать правила, введенные Азербайджаном в отношении пассажиров, следующих самолетом из Грузии.

"Что касается пассажиров, путешествующих наземным транспортом, то и для них ведется работа по смягчению этих правил", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что вопрос открытия сухопутной границы двух государств неоднократно обсуждался в ходе рабочих встреч официальных представителей Грузии и Азербайджана.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, сухопутная граница может быть открыта уже в ближайшее время. "Уже даже определено, какие именно пропускные пункты будут открыты на границе двух государств. В Азербайджане сейчас постковидный режим почти полностью ослаблен. Учитывая, что через воздушные ворота коммуникация с Грузией восстановлена без каких-либо ограничений, существуют все условия для того, чтобы восстановить и наземное транспортное сообщение", - сказал он.

"Количество стран, которые Азербайджан принимает на данном этапе, увеличилось, поэтому, исходя из реалий ситуации в Азербайджане, а она сейчас более чем позитивная и оптимистичная, в скором времени будет открыта и сухопутная граница. Не стоит забывать, что начинается летний сезон, многие азербайджанцы предпочитают отдыхать в Грузии. Также необходимо восстановить различные экономические и гуманитарные связи, прерванные на время пандемии", - добавил Ровшан Ибрагимов.

"Напомню, что наземного сообщения Азербайджана и Грузии не было уже два года. Конечно, обе страны смогли выжить без этого и сохранить определенную долю контактов – однако вне всякого сомнения и Баку, и Тбилиси заинтересованы в открытии сухопутной границы. Все-таки воздушное сообщение заметно дороже, и не все могут позволить себе летать в соседнюю страну. Кроме того, ряд проектов был отложен из-за закрытия границы, и сейчас все ждут, когда она будет открыта", - заключил экономист.