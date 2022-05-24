Фура с чипсами на сутки попала в автоаварию в Северно-Казахстанской области

24 мая. 11:59

В Северо-Казахстанской области попала в ДТП фура с чипсами, об аварии рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции.

Инцидент произошел у села Кондратовка Кызылжарского района.

"В минувшую субботу около 15 часов в километре от поворота у фуры MAN под управлением 43-летнего водителя возникла поломка в ходовой части. Большегруз съехал в кусты и лег на бок. Водитель, перевозивший 5 т чипсов, направлялся из Новосибирска в Костанай", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Сотрудники батальона патрульной полиции старший лейтенант Адиль Казиев и капитан Серик Сейпиев прибыли на место аварии. Оценив обстановку, они вызвали на помощь тяжелую технику ТОО "Казавтодор" из Мамлютского района, но она не смогла вытащить застрявший большегруз. К этому моменту стражи порядка уже вызвали дополнительно кран на базе "КамАЗа", но все равно кузов и переднюю часть фуры пришлось разделить.

В итоге операция длилась больше пяти часов и завершилась только к девяти часам вечера. Водитель - житель Актобе - поблагодарил всех за помощь и на следующий день к вечеру продолжил путь.