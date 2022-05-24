В России выявлено 3 785 новых случаев коронавируса

24 мая. 11:49

За минувшие сутки в России выявили 3 785 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 172, в Петербурге - 304, в Подмосковье - 81. В Краснодарском крае - 26, в Ставропольском крае - 37, в Крыму - 51, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 3, в Ингушетии - 10, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 283 706.

Госпитализированы за сутки 2 466 человек. Выздоровели – 6 352 пациента, за все время - 17 676 801.

Умерли за сутки 90 человек, с начала пандемии – 378 168.