Скворцова: российские ученые вполне в силах создать аналог "Золгенсма"

24 мая. 11:42

Учреждения Федерального медико-биологического агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого дорогого лекарства в мире "Золгенсма", - заявила сегодня глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Сначала мы попросили Минздрав и Минпромторг дать нам перечень того, что первоочередно должно быть заменяемо, прежде всего дали по орфанным (редким) заболеваниям, то, что в России отсутствует и только импортируется. Мы получили соответственно перечень молекул, и наши ФГУПы ФМБА сказали: "легко", - сказала Скворцова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает РИА Новости.

По шести требуемым препаратам аналоги могут быть готовы уже через полгода, еще по двум – в течение восьми месяцев, - заверила Скворцова, уточнив, что ученым поставлена задача сделать и аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", которое является самым дорогим лекарством в мире.

"Мы сделаем, и наш аналог будет стоить не только в разы, а в десятки раз дешевле", - пообещала она.