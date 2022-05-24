Вильфанд рассказал, когда в Москве потеплеет до плюс 20

24 мая. 11:38

В конце этой недели воздух в Москве прогреется до плюс 20 градусов, сообщил Агентству городских новостей "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, приток воздуха с севера прекратится с четверга, в связи с этим температура подпрыгнет сразу на пять градусов, и температурный фон будет приближаться к своим многолетним значениям. "До конца недели он будет от плюс 15 до плюс 19 и даже 20 градусов в последние дни месяца. Это резкое повышение по отношению к нынешней очень холодной погоде, которая отстает на месяц от своего климатического развития", - рассказал Вильфанд.

Вместе с потеплением в Москву с четверга придут осадки, небольшие дожди прогнозируются до конца недели.

"Сегодня самый холодный день, поскольку Москва находится в тыловой части циклона, в столицу поступают полярные воздушные массы. <…> В Москве максимальные значения будут плюс 9-10 градусов, а по области - до плюс 7 градусов. А в ночь на среду температура прогнозируется даже до отрицательных значений", - предупредил он.