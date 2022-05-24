В Казахстане будут строго наказывать гуляющих по рельсам

24 мая. 11:33

Нацкомпания "Казахстан темир жолы" выступила с предложением ужесточить наказание за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железной дороге.

Соответствующий вопрос уже рассматривается в министерстве юстиции, заявил исполнительный директор по безопасности филиала КТЖ - "Дирекция магистральной сети" Бахытбек Алдажаров.

Компания внесла предложение, чтобы ужесточить административно-уголовную ответственность для тех, кто гуляет по железнодорожным путям в неустановленных местах или пасет скот в полосе отчуждения железных дорог, чем вызывают ДТП на железной дороге, пишет "Спутник-Казахстан".

Изменения планируется внести в статьи 559 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте" и 607 "Нарушение правил проезда железнодорожных переездов".