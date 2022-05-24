На Дону задержали готовящих теракты в российских школах наемников

24 мая. 11:30

Сотрудники российских спецслужб задержали на территории Ростовской области наемников запрещенных в России нацистских батальонов "Азов" и "Донбасс", - сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Как рассказал один из них, задержанный оперативниками Артем Ковальков, наемники собирались совершить теракты в школах на территории Татарстана и, предположительно, Перми – за деньги они готовы были убивать учеников, покинув территорию сопредельного государства в качестве беженцев, однако были задержаны, - передает "АиФ-Ростов" со ссылкой на ГТРК "Дон-ТР".

Ведется следствие, другие подробности не разглашаются.