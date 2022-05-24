Всемирная газовая конференция впервые проходит без участия России

24 мая. 11:26

Во вторник в Южной Корее стартовала Всемирная газовая конференция, в ней принимают участие представители около 90 стран, России в этом списке нет, пишет ТАСС.

Конференция, которая проходит в городе Тэгу, считается крупнейшим мероприятием в газовой отрасти, она призвана способствовать укреплению роли природного газа в экономике будущего.

Решение о приостановке участия России в конференции принял еще в апреле Международный газовый союз, поясняет организатор встречи. Приостановка продлится до "дальнейшего уведомления" и связана с событиями на Украине.

Конференция организована при активном содействии правительства Республики Корея, властей города Тэгу и "мировых лидеров газовой отрасли". В ней примут участие около 12 тыс человек, конференция продлится до 27 мая.

По данным ОПЕК за 2020 год, Россия являлась мировым лидером по доказанным запасам природного газа.